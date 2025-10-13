Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі

У Києві поліцейські затримали 22-річного чоловіка, який побив на побаченні 26-річну жінку та вкрав в неї гроші. Про це у понеділок, 13 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

До поліцейських звернулась жінка та повідомила, що її на побаченні побив чоловік, з яким вона познайомилась в інтернеті. Під час зустрічі у квартирі чоловіка між ними виник конфлікт.

«Зловмисник дістав пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові й завдавати ударів ногами по тілу. Після цього фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 грн та втік», – йдеться у повідомленні.

Через кілька годин поліцейські розшукали чоловіка у квартиру його товариша. Він пояснив правоохоронцям, що побив дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств. Зловмиснику оголосили підозру у вчиненні розбою поєднаного із насильством під час дії воєнного стану. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.