Суму штрафу за жорстоке поводження з єнотом власниці тварини визначить суд

Поліція склала протокол на мешканку Івано-Франківська Кароліну Мосейчук, яка замкнула домашнього єнота у пральній машині і включила її. Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківська, єнота вже оглянув ветеринар, ушкоджень чи завдання шкоди тварині лікар не виявив, проте рішення про покарання для жінки все одно розглядатиме суд. За статтею про жорстоке поводження із тваринами Кароліні Мосейчук загрожує до 3,4 тис. грн штрафу.

Про інцидент стало відомо ввечері у вівторок, 21 лютого, після того, як публікацію відео з єнотом у Facebook оприлюднив франківський притулок для тварин «Дім Сірка». Зоозахисники, зокрема, зазначили, що Кароліна Мосейчук сама оприлюднила у соцмережах відео знущання з єнота: дівчина зняла, як закриває єнота у пральні машинці, включає її та спостерігає за тим, як тварина на швидкості крутиться у пралці. Про дівчину відомо, що вона є колишньою студенткою Івано-Франківського та працювала адміністраторкою місцевого популярного ресторану.

Після публікації відео з єнотом поліція заявила, що проводить перевірку. Речник поліції Івано-Франківської області Андрій Яцків у коментарі ZAXID.NET повідомив, що наразі правоохоронці склали на мешканку Франківська протокол за ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами).

«Наразі вже проведено огляд тварини у ветеринара. Ознак якихось ушкоджень чи загрози здоров’ю чи життю тварини лікар не виявив. Рішення про покарання стосовно громадянки прийматиме суд», – сказав Андрій Яцків.

Зазначимо, санкція статті передбачає до 3,4 тис. грн штрафу. Також можливе вилучення тварини у власниці.