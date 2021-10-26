Через півроку власники нарешті взнали, де їхні автомобілі

Двоє рівнян упродовж кількох місяців викрадали з дворів житлових будинків Рівного автомобілі Kia та Hyundai, розукомплектовували їх та продавали на автозапчастини. Поліцейські відкрили кілька кримінальних проваджень, а 25 жовтня провели обшуки у гаражі та удома у зловмисників.

Перше повідомлення про крадіжку двох автомобілів Hyundai Elantra та Kia Sorento з вулиці В’ячеслава Чорновола у Рівному поліцейські отримали 15 квітня. У ніч проти 5 червня було викрадено автомобілі цих же марок і моделей на вулицях Соломії Крушельницької та Різдвяній.

«У результаті проведених оперативних розробок працівники поліції вийшли на слід зловмисників, які спеціалізувались на угонах корейських автівок в обласному центрі. Викрадені авто розукомплектовували та продавали на автозапчастини», — повідомляє поліція Рівненської області.

Поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за фактами незаконних заволодінь транспортними засобами і понад півроку документували діяльність 20-річного та 31-річного рівнян, яких запідозрили у крадіжках автомобілів. Вони переганяли викрадені авто у гаражне приміщення у селі Вересневе, що у передмісті Рівного, розбирали і продавали на запчастини.

25 жовтня працівники карного розшуку разом зі слідчими провели сім обшуків у гаражі та за місцем проживання підозрюваних. Під час обшуку у гаражному приміщенні виявили автомобіль Kia, який зловмисники ще не встигли розібрати, на частини викрадених раніше авто. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого повторно та за попередньою змовою групи осіб, за ч. 3 ст. 289 ККУ обом чоловікам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі. Поліція встановлює інших осіб, причетних до скоєних злочинів.