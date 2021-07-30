В організації вибухів у поштоматах підозрюють 32-річного уродженця Криму

У четвер, 29 липня, поліція затримала у Чернівцях 32-річного чоловіка, який організував вибухи у поштоматах «Нової пошти» у Києві та Одесі. Під час обшуків у затриманого виявили саморобні вибухові пристрої – такі ж, як здетонували у поштоматах.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, у чоловіка під час обшуків в квартирі, де він жив, також виявили паспорти громадянина України та громадянина Росії на його ім’я, засіб для заглушення GSM сигналу, товарні накладні «Нової пошти», порошок, що міг використовуватись у вибуховому пристрої, чорнові записи тощо.

Затриманого доставили до Оболонського управління поліції у Києві для проведення слідчих дій. Правоохоронці готують йому повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизи.

Нагадаємо, учора у поштоматах «Нової пошти» у Києві та Одесі стались вибухи у комірках для посилок. Постраждалих не було. Після цього у «Новій пошті» заявили про посилення заходів безпеки, зокрема про запровадження поглибленої ідентифікації клієнтів та поширення рентген-сканування посилок в усіх своїх терміналах і депо.