Правоохоронці затримали 41-річного підозрюваного у вбивстві

У Києві правоохоронці затримали 41-річного киянина, який, ймовірно, розстріляв чоловіка на автозаправці у Святошинському районі. Про це у середу, 18 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції та Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, близько 07:00 чоловік підходив до свого автомобіля Honda Accord в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках.

«Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Увага! Відео містить чутливий контент!

Правоохоронці ввели на території Києва спеціальну операцію та зорієнтували усі наряди поліції на пошук стрілка. У результаті спецпризначенні розшукали та затримали підозрюваного неподалік від заправки. Ним виявився 41-річний місцевий житель.

Наразі невідомо, чому затриманий розпочав стрільбу. За фактом умисного вбивстів слідчі розпочали кримінальне провадження (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, 14 вересня на Хмельниччині спецпризначенці КОРД затримали нетверезого водія, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного. Зловмисник випустив здійснив 60 пострілів з автомата Калашникова.