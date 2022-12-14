Маршутку зупинили на вулиці Довженка у Франківську

Патрульна поліція затримала п’яного водія автобуса «Богдан» в Івано-Франківську. Під час перевірки виявилося, що чоловік вже був позбавлений права керування. Як уточнили ZAXID.NET у поліції, затриманим виявився 42-річний місцевий мешканець, якому рішенням суду було заборонено сідати за кермо на три місяці. На порушника склали два адмінпротоколи. Далі справу розглядатиме суд.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області, інцидент стався на вулиці Довженка у Франківську ввечері вівторка, 13 грудня. «Під час спілкування з водієм інспектори виявили у того ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на стан сп’яніння в медзакладі та, згідно з висновком лікаря, – водій нетверезий», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі патрульної поліції у коментарі ZAXID.NET уточнили, що в салоні автобуса пасажирів не було. Коли патрульні перевірили документи чоловіка, виявилося, що затриманий п’яний водій уже позбавлений права керування транспортом за рішенням суду.

Поліція склала на водія адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння) та ст. 126 (керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП. Далі справою займатиметься суд.