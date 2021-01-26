За минулий рік в харківському будинку для літніх людей, де 21 січня у пожежі загинули 15 пенсіонерів і ще один помер через кілька днів, померли 50 людей, повідомив адвокат одного із затриманих у цій справі Ігоря Мирончука, голова правління «Фундації адвокатів України» Сергій Веприцький.

«За 2020 рік у цьому пансіонаті-хоспісі померло більше 50-ти людей похилого віку. Чи могли поліцейські не знати, що в цьому будинку приватний пансіонат-хоспіс для людей похилого віку? Як я розумію, слідча група туди виїжджала понад 50 разів», – заявив адвокат.

На його думку, у зв’язку з цим, Державна служба з надзвичайних ситуацій, як структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, не могла не знати, що існує цей заклад і про те, що у ньому відсутні елементарні протипожежні заходи.

Також, за словами Веприцького, соціальні служби, місцева влада, поліція і прокуратура «зобов’язані були знати про цей будинок для літніх людей і зобов'язані були запобігти тому, що сталося».

Зазначимо, що після смерті людини про неї інформують поліцію, яка упродовж двох годин має прибути на місце події і встановити, чи була ця смерть насильницькою чи ненасильницькою.

Пожежа в незаконному приватному будинку для літніх людей у Харкові сталася 21 січня. У ній загинули 15 людей. Ще один постраждалий помер через кілька днів у лікарні.

Після пожежі директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонату «Золотий час» не було в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів. А міністр соцполітики Марина Лазебна запевнила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.