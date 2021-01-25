Помер один із врятованих у пожежі в будинку для літніх людей Харкові. 83-річний чоловік помер у харківському хоспісі лікарні №17, куди його перевели після масштабної пожежі в пансіонаті «Золотий час».

Про смерть пенсіонера повідомило «Суспільне» у понеділок, 25 січня, із посиланням на заступницю мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан. Цю ж інформацію виданню підтвердив головний лікар Дмитро Черепов.

Заступниця міського голови Харкова відзначила, що смерть пов’язана з віком чоловіка і загальним станом, не пов’язаним з пожежею.

Нагадаємо, у Харкові 21 січня виникла пожежа в житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей. У пожежі 15 людей загинули, ще 11 постраждали – загалом у будівлі були 33 людини.

Поліцейські затримали того ж дня чотирьох людей – власника будівлі, орендаря, директорку приватного підприємства, яка фактично керувала пансіонатом, та адміністратора. Їм оголосили підозру за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція цієї статті передбачає ув’язнення строком від 3 до 8 років.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова назвала три версії причин, через які могла статися пожежа: підпал (занесення стороннього вогню), необережне поводження з вогнем у побуті й електроприладами та замикання електромережі.

Президент Володимир Зеленський оголосив суботу, 23 січня, днем загальнонаціональної жалоби за загиблими в пожежі.