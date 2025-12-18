У 2025 році Олександр Врадій отримав 1,5 млн грн компенсації на отримання житла для ВПО і купив квартиру в Києві

Начальником Управління поліції охорони в Івано-Франківській області призначили полковника Олександра Врадія. Посадовця представили під час наради у четвер, 18 грудня.

До призначення на Прикарпаття Олександр Врадій очолював Управління поліції охорони в Запорізькій області, а до того – аналогічний підрозділ на Луганщині. На посаді він змінив Михайла Чорнописького, який очолював поліцію охорони в Івано-Франківській області з 2014 року.

Олександр Врадій є уродженцем Макіївки Донецької області. За інформацією НАЗК, у 2024 році посадовець заробив у поліції охорони 884 тис. грн та задекларував понад 1,5 млн грн на банківських рахунках, а також 33 тис. доларів і 300 тис. грн готівкою.

У квітні 2025 року Олександр Врадій отримав 1,5 млн грн компенсації на отримання житла для ВПО від департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради і за 2,3 млн грн став власником квартири у Києві.