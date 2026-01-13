Російського окупанта засудили до довічного ув'язнення за страту бійця ЗСУ

В Україні до довічного позбавлення волі засудили російського військового, який стратив українського захисника. Про це у вівторок, 13 січня, повідомила Служба безпеки України.

Засуджений – 36-річний росіянин Сєргєй Тужилов з позивним «Алтай», який служив у 69-й мотострілецькій дивізії Ленінградського військового округу армії Росії на посаді стрільця-штурмовика.

За даними слідчих СБУ у червні 2024 року Тужилов брав участь у штурмах Вовчанська на Харківщині. Під час спроби захопити місцевий завод окупант разом зі спільником розстріляв трьох українських захисників, які потрапили у полон. Встановлено, що Тужилов особисто вистрелив у потилицю зв’язаного військового ЗСУ з табельного автомата.

«Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв “периметр” під час розстрілів. Перед цим окупанти прив’язували потерпілих до стовпів і катували. Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

Через кілька днів українські військові знищили підрозділ окупантів, а Тужилов потрапив у полон як єдиний вцілілий.

Суд визнав Тужилова винним у пособництві у жорстокому поводженні з військовополоненими та вчиненні воєнних злочинів, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою. За скоєння злочинів Тужилова засудили до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 6 листопада 2025 року в Україні російський військовий отримав реальний довічний термін за страту бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку. Йдеться про окупанта Дмітрія Курашова, який розстріляв 41-річного військового Віталія Годнюка із позивним «Пінгвін».