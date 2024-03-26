Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про подробиці інциденту з російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі 24 березня. Про це повідомило МЗС Польщі.

Глава польської дипломатії підкреслив, що це черговий випадок, коли дії Росії загрожують безпеці країн-членів НАТО.

Під час розмови піднімалися питання шляхів зміцнення безпеки повітряного простору Польщі та союзників, а також майбутня зустріч міністрів закордонних справ НАТО, яка буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні.

Раніше у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.