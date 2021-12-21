Славоміра Новака затримали у Польщі за підозрою у корупції, керуванні організованою злочинною групою та відмиванні грошей ще у 2020 році

Окружна прокуратура Варшави передала до суду обвинувальний акт проти колишнього глави «Укравтодору», екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака. Його звинувачують у керівництві організованою злочинною групою.

Обвинувальний акт стосовно Славоміра Новака надійшов до суду 21 грудня, пише Polska Agencja Prasowa із посиланням на речника окружної прокуратури Варшави Олександра Скшиняжа. Крім Новака, у цій справі обвинувачуються ще 14 осіб, у тому числі троє громадян України та один громадянин Туреччини.

Самого Новака звинувачують у 17 кримінальних злочинах, серед яких – керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.

Хто такий Славомір Новак і за що його судять

Славомір Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем’єр-міністра Дональда Туска. Також він обіймав посаду голови «Укравтодору» до 2019 року.

20 липня 2020 року колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака затримали у Варшаві за підозрою у корупції, керуванні організованою злочинною групою та відмиванні грошей. Разом із Новаком затримали колишнього командира «Грому» Даріуша Завадку і ґданського підприємця Яцка П.

Злочини у яких звинувачують Новака були скоєні ним, коли він очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках. У зв’язку із затриманням Славоміра Новака українські та польські детективи прововели низку обшуків в Україні та Польщі. Зокрема обшуки провели у львівському офісі компанії Onur Group Ukraine.

У той же день, на спільному брифінгу САП та НАБУ розповіли, що в 2016-2019 роках низка чиновників «Укравтодору» створила злочинну групу, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, виділених на будівництво доріг в Україні. За версією слідства, корупційна схема розпочиналася на території України, а фактично закінчувалася на території Польщі. Сума тендерів, яка відпрацьовується у рамках спільного слідства українських і польських правоохоронців щодо ексглави Укравтодору Славоміра Новака, становить 270 млн євро.