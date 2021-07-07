Підозрювані обвинувачуються у діяльності в рамках ОЗУ, відмиванні грошей, вимаганні й отриманні матеріальних благ

Центральне антикорупційне бюро (CBA) Польщі затримало громадянку України за обвинуваченням у відмиванні грошей у рамках кримінальної справи проти екс-глави «Укравтодору», колишнього польського політика та міністра транспорту Славоміра Новака. Жінку затримали у Варшаві вранці у середу, 7 липня, повідомляє СBA.

«Функціонери гданського відділу СBA затримали сьогодні вранці чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Н. Дії проводилися у Варшаві. На цей раз у справі було затримано громадянку України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після завершення процесуальних дій жінку перевезли до окружної прокуратури у Варшаві, де їй висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей.

CBA інформує, що це чергові дії у справі діяльності організованого злочинного угруповання, яке, за версією слідства, було створено і керувалося Славоміром Н. До цього часу обвинувачення висунули 15 особам. Підозрювані обвинувачуються у діяльності в рамках ОЗУ, відмиванні грошей, вимаганні й отриманні матеріальних благ.

Як інформував ZAXID.NET, 12 квітня, окружний суд у Варшаві відхилив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту екс-очільника «Укравтодору», колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Однак вже 2 червня Апеляційний суд Варшави постановив, що Новак повинен бути знову заарештований.

Хто такий Славомір Новак і за що його судять

Славомір Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він обіймав посаду голови «Укравтодору» до 2019 року.

У липні 2020 року польська прокуратура висунула офіційні обвинувачення Новаку у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції. Крім того, йому оголосили про підозру від українського НАБУ.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака, 22 липня його взяли під варту. У розслідуванні бере участь й Національне антикорупційне бюро України.

Згодом у НАБУ роз'яснили, що, за версією слідства, посадові особи «Укравтодору» створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Подібні махінації за участю тих же осіб виявили в Польщі. Тому антикорупційні органи обох країн об'єднали зусилля для спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Також 4 січня Офіс генпрокурора України та Державне бюро розслідувань направили у Польщу письмове повідомлення про ще одну підозру для вручення Славоміру Новаку. Вона стосується умисного невиконання Новаком рішення та постанови суду, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).