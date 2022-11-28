Не існує жодної домовленості в НАТО, яка забороняє передавати Україні сучасні танки, системи ПРО/ППО та іншу важку техніку. Про це в ефірі Польського радіо заявив посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський, обговорюючи питання військової допомоги Силам оборони, пише в понеділок, 28 листопада, LIGA.net.

«У публічному просторі, від публічних спікерів у Берліні, ми часто чули останніми місяцями, що є якась домовленість між членами НАТО, що, наприклад, важка техніка не повинна передаватися, а потім – що танки не повинні передаватися, потім – "можливо, танки й можна, але не західного виробництва"... Це абсолютна неправда», – сказав дипломат.

З його слів, так само була несподіваною заява Німеччини про те, що НАТО, а не німецький уряд має вирішувати, чи передавати українським військовим системи протиракетної оборони Patriot. Йдеться про те, що наприкінці листопада Німеччина запропонувала Польщі ЗРК Patriot, а польські урядовці сказали, що краще їх дати Україні. На це німецька влада відповіла, відповів, що для цього потрібне рішення союзників по Альянсу і що їх це заскочило зненацька. Але генсек НАТО заявив, що для цього рішення союзників не потрібне..

Посол Польщі в НАТО нагадав те, про що раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг: що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.

Шатковський описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як «кота Шредінгера»: «З одного боку триває дискусія, її [допомогу] заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання».

Водночас ставлення деяких країн до підтримки ЗСУ змінюється на краще, зазначив посол, вказавши, що з частиною союзників на півдні Європи «відбулася позитивна трансформація».

Шатковський також зазначив, що Франція, яку часто критикують, взагалі є єдиною країною, окрім Польщі, яка постачає ЗСУ цілі артилерійські системи: «Мається на увазі не лише те, що стріляє, а й система управління вогнем, ефективні боєприпаси».

Німеччина масштабно допомагає ЗСУ у протистоянні з російськими загарбниками, але поки що принципово не дає Україні танки Leopard та іншу бронетехніку.