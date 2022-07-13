Виробником дронів-камікадзе Warmate є польська компанія WB Electronics

У Польщі оголосили збір коштів на 20 дронів-камікадзе Warmate. Також планують придбати наземну станцію управління. Виробником є польська компанія WB Electronics. Необхідно зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн). Дрони та станцію керування передадуть на потреби Збройних сил України.

«Виробником є польська компанія WB Electronics і ми маємо заяву, що вона візьме на себе організаційну сторону у вигляді контактів з одержувачем, транспортування та передачі», – повідомили організатори збору.

Збір організували 39-річний підприємець Ярослав Стеркович із Кракова та Матеуш Качинський. За словами організатора збору, після перерахунку коштів компанія-виробник дронів займеться поставкою комплексу в Україну.

Один комплекс складається з станції управління і 20 дронів-камікадзе, які можуть знищувати ворожі цілі у глибокому тилу. Радіус дії — 10 кілометрів.

Наразі вже вдалося зібрати майже 22 тис. злотих.

До слова, у кінці червня поляки почали збирати 4,5 млн злотих на ударний Bayraktar для ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше в Україні запустили проект зі збору коштів на «Армію дронів» для ЗСУ.