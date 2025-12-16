Віктор Коцемир очолював Хмельницьку ОДА з 2004 по 2005 роки

На 74-му році життя помер державний діяч, науковець, колишній голова Хмельницької та Вінницької ОДА Віктор Коцемир. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомила Волочиська міська рада.

У дописі не уточнюють причину смерті посадовця, проте зазначають, що він помер напередодні – 15 грудня. Прощання з Віктором Коцемиром відбудеться у середу, 17 грудня, о 10:00 у Хмельницькому.

Віктор Коцемир народився 10 серпня 1952 року в селі Морозів Дунаєвецького району Хмельницької області у родині колгоспників. Закінчив Хмельницький електромеханічний технікум та Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за фахом інженер-механік. Мав науковий ступінь доктора технічних наук.

Після військової служби працював у будівельних організаціях – від токаря до начальника госпрозрахункової дільниці «Будмонтажмеханізація» тресту «Спецсільгоспмонтаж».

Пізніше очолював Хмельницьку автобазу «Турист», був заступником начальника Хмельницького обласного виробничого транспортного об'єднання «Хмельницькагропромтранс», директором Хмельницького спеціалізованого товариства «Агропромтранс», генеральним директором і головою правління ВАТ «Агротехтранс».

У 1998-2002 роках очолював Волочиську районну державну адміністрацію, у 2002-2004 роках – Вінницьку обласну державну адміністрацію, а у 2004-2005 роках – Хмельницьку ОДА.

За професійну діяльність у агропромисловому комплексі він отримав почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України», був лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки та нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня.