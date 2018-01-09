Помер відомий український художник Станіслав Волязловський

Станіслав Волязловський

У Херсоні помер український художник, перформансист, відеограф, нонконформіст Станіслав Волязловський. Про це повідомляє сайт LB.ua. Причини смерті 47-річного художника наразі не повідомляють.

Станіслав Волязловський закінчив художню школу і курси художників оформлювачів. Брав участь у роботі об'єднань «Р.Е.П.» та клубу «Тотем». Жив і працював у Херсоні. Свій стиль Волязловський визначав як "шансон-арт".

«"Шансон-арт - це моя рефлексія на світ, у якому я існую, з його інтересами, проблемами, страхами, релігією, новими культурними викликами, з його телебаченням і програмами, наповненими дебільною рекламою, розчленуванням, криміналом, порнографією, серіалами і політикою, з його жовтою пресою і його інтернетом. Можливо, для мене це щось на зразок арт-терапії. Мені дійсно вдається звільнитися від усього, що лізе в мозок, окрім моєї волі. Беру і вивалюю все налізле в такій собі луб'яно-концентрованій формі на аркуш паперу або старі секондхендівські простирадла, які розмальовую кульковими ручками"», - говорив він.

2010 року Волязловський став лауреатом премії імені Казимира Малевича.

Прощання зі Станіславом Волязловським відбудеться в Херсоні, про місце та час друзі художника повідомлять додатково.

У Волязловського залишилася тільки літня мама, тому друзі і колеги художника просять матеріально допомогти його родині з організацією похорону. Зробити це можна, здійснивши переказ на картку ПриватБанку: 4149 4393 0009 2842 - Сергій Павелко.

«У нормальній (музейній) країні базова колекція робіт померлого великого українського художника Стаса Волязловського повинна була б зберігатися в херонському музеї (30-40 одиниць), 15-20 - у НХМУ, хоча б 10-15 в Одесі (як у базовому культурному центрі південного регіону) і по 3-4 роботи в кожному обласному художньому музеї. Всі решта робіт мав би викупити створений в тому ж Херсоні фонд Волязловського. І більшість з них публічно експонувати. І видати монографію і альбом. І фільм про нього можна зняти. Про Стаса - точно можна. А тут його поховати нема за що.... Є речі, які треба вміти цінувати вчасно», - написав на своїй сторінці у Facebook художник Олександр Ройтбурд. Він додав, що у Херсоні матері художника надали лише 10%-знижку на ритуальні послуги.