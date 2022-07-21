Проєкт «Корзина допомоги» від EVA для ЗСУ

Завдяки проєкту клієнти мають можливість долучитися до благодійності та залишити у спеціальних кошиках необхідні товари для ЗСУ, ТрО та лікарень.

За 2 місяці проєкту, завдяки активності небайдужих відвідувачів EVA було зібрано понад 110 коробок з гігієнічними засобами, засобами для прибирання та прання, паперовими виробами тощо. Першу партію допомоги (83 коробки) було передано партнеру проєкту – благодійному фонду «Коло», який розподілив її на потреби ЗСУ: у дві військові частини, окремий батальйон спеціального призначення, БПСПОП та ДФТГ. З детальним звітом можна ознайомитись на сторінці проєкту на сайті EVA.UA.

Загалом наразі розподілено понад 2200 одиниць товарів. Решта допомоги буде передана фонду в рамках другої партії разом з іншими товарами, зібраними завдяки клієнтам.

Проєкт «Корзини допомоги» триває. Перелік магазинів EVA, де можна долучитись до нього, знаходиться за посиланням. Необхідні найменування товарів розміщено на інформаційних плакатах у місцях збору.

«Сьогодні всі ми опинились у складній ситуації. Але допомогти може кожен. Адже навіть невелика пожертва у вигляді упаковки серветок чи звичайного шампуню може бути дуже значною, коли кількість бажаючих допомогти вимірюється тисячами. З початку повномасштабної агресії росії EVA реалізувала низку проєктів, завдяки яким ми зокрема зрозуміли, що точкова допомога не менш важлива за глобальні ініціативи. Навіть найпростіша дія набагато корисніша, ніж бездіяльність та думки про те, що ваші можливості незначущі», – прокоментувала виконавча директорка ТОВ «РУШ» (мережа магазинів EVA та EVA.UA) Ольга Шевченко.

Благодійні проєкти EVA, до яких також можуть долучитися клієнти

«Підтримай захисників» – ініціатива, яка передбачає можливість перевести на касах магазинів мережі будь-яку добровільну суму від 1 грн на користь фонду «Повернись живим» для допомоги ЗСУ. Станом на 18 липня 2022 року в рамках проєкту зібрано понад 4 млн грн. Понад 1,1 млн грн

передано фонду «Повернись живим». На зібрані кошти закуплено та передано українським військовим 45 міношукачів та 180 саперних комплектів.

«Дитинство без війни» – благодійна ініціатива з евакуації українських дітей (вихованців інтернатів та дитячих будинків сімейного типу) до Туреччини на час воєнних дій.

Наразі в рамках програми на узбережжя Анталії евакуйовано 2100 дітей та осіб, що їх супроводжують. Користувачі програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» мають можливість підтримати проєкт, переказавши будь-яку кількість своїх бонусів на спеціальній сторінці або у мобільному додатку EVA в розділі «Благодійність». Якщо ви бажаєте дізнатись більше про проєкт або підтримати ініціативу грошовим переказом, переходьте на офіційний сайт «Дитинство без війни».