Понад 70% українців отримують дозвіл на роботу у Польщі, щоб працювати в іншій країні ЄС

Де працюють та скільки заробляють українські заробітчани у Польщі.

Понад 70% українців, які отримували документи на роботу у Польщі, зникали відразу після перетину кордону. Про такі цифри свідчить реєстр зайнятості іноземців Міністерства родини, праці і соціальної політики, інформує газета «Rzeczpospolita».

Від 1 січня 2018 року польські працедавці видали близько 240 тисяч декларацій про намір найняти на роботу іноземців. Найбільше цих дозволів видали українцям і лише невелика частина – білорусам. Однак реально до праці приступили лише неповні 74 тис. осіб.

Це ознака того, що, незважаючи на жорсткість критеріїв для роботодавців, яким від 1 січня 2018 року загрожує штраф за приховування працевлаштування іноземців, вони продовжують зловживання, що спричиняються до виманювання робочих віз. Схема полягає у тому, що польський працедавець оголошує до центру зайнятості декларацію про найм на роботу іноземців. Це стає підставою для видачі іноземцям робочих віз, після отримання яких іноземці замість роботи у Польщі їдуть в інші країни зони Шенген. З цією проблемою Польща бореться із 2012 року.

На фіктивному отриманні польських віз іноземцями заробляють злочинці. Щоб отримати візу українці платять таким злочинцям 600 злотих. Якщо взяти до уваги, що близько 150 тис. цьогорічних декларацій про найм на роботу іноземців могли бути фікційними, до кишень злочинців за три місяці потрапило 90 млн злотих.

Восени 2016 року Gazeta Wyborcza опублікувала розслідування про шахрайства українців з візами.