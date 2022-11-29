У кількох районах Львова та ближніх населених пунктах вимкнули водопостачання через відсутність напруги на насосній станції. Про це повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал».

Так, через відсутність напруги на насосній станції «Янівська» припинено подачу води до понад 80 вулиць – це вулиці Залізничного і Франківського районів Львова. Прогнозують, що водопостачання не буде до 15:00.

Зокрема, призупинено подачу води до вулиць: Бортнянського, Братів Дужих (колишня Комарова), Ясна, Залізнична, О.Степанівни, Марка Вовчка, Братів Міхновських, Шараневича, Стороженка, Хотинська, Сембратовичів (колишня Перова), Одеська, Левандівська, Сорохтея, Юнакієва, Золота, Єрошенка, Квітки-Основ’яненка, Городоцька, 44 – 110; 85 – 151, Бандери, Матейка, Озаркевича, Ярослава Мудрого, Шевченка, 2 – 164; 11 – 115, Пстрака, Хорватська, Голубовича, Вернигори, Декарта, Морозенка, Головацького, Яцкова, Татарбунарська, Моринецька, Яворівська, Кирилівська, Луцького, Гуні, Турянського, Скляна, Сосенка, Шведська, Магазинова, Гушалевича, Чоловського, Щекавицька, Кооперативна, Коротка, Стародубська, Шумлянських (колишня Сєченова), Шептицьких, Війтовича, Меретина, Ангеловича, Шептицького, Карпінського, Архітекторська, Бібліотечна, Професорська, Технічна, Вакарчука (колишня Рилєєва), Новаківського, Устияновича, Тобілевича, Чернівецька, Затишна, Чупринки, Мельника, Васильківського, Героїв УПА, Опільського, Горської, Сар’яна, Федьковича, Антоновича, 4 – 48; 7 – 37, Русових, Старицького, Єфремова, Новий Світ, Глибока, Політехнічна.

Також у зв'язку із знеструмленням насосоної станції «Рясне-2» відсутня вода з 09:40 до 15:00: м.Брюховичі

вул. Величковського І — Всі будинки У зв'язку із знеструмленням насосоної станції «Малечковичі» відсутня вода з 09:40 до 15:00: с. Солонка

с. Сокільники У зв'язку із знеструмленням станції «Броньова» відсутня вода з 09:40 до 15:00: вул.Боднарська буд. 16

вул.Максимовича М буд. 2а

вул.Скорини Ф буд. 30, 32

вул.Стрийська буд. 47, 48а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 корп 6, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71-а, 71б, 71а, 71.

Окрім того, у зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Межова 30.11.2022 з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Сихівський район міста згідно з переліком вулиць:

Зелена (парна сторона від №284 до №408, непарна сторона від №327 до №477),

Колодязна – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Пасіки Зубрицькі – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Розвилиста – Всі будинки

Світанкова – Всі будинки

Слобідська – Всі будинки

У зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Межова 30.11.2022 з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Сихівський район міста згідно з переліком вулиць:

Зелена (парна сторона від №284 до №408, непарна сторона від №327 до №477),

Колодязна – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Пасіки Зубрицькі – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Розвилиста – Всі будинки

Світанкова – Всі будинки

Слобідська – Всі будинки

У зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Межова 30.11.2022 з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Сихівський район міста згідно з переліком вулиць:

Зелена (парна сторона від №284 до №408, непарна сторона від №327 до №477),

Колодязна – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Пасіки Зубрицькі – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Розвилиста – Всі будинки

Світанкова – Всі будинки

Слобідська – Всі будинки

У зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Межова 30.11.2022 з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Сихівський район міста згідно з переліком вулиць:

Зелена (парна сторона від №284 до №408, непарна сторона від №327 до №477),

Колодязна – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Пасіки Зубрицькі – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Розвилиста – Всі будинки

Світанкова – Всі будинки

Слобідська – Всі будинки

У зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Межова 30.11.2022 з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Сихівський район міста згідно з переліком вулиць:

Зелена (парна сторона від №284 до №408, непарна сторона від №327 до №477),

Колодязна – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Пасіки Зубрицькі – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Розвилиста – Всі будинки

Світанкова – Всі будинки

Слобідська – Всі будинки

У зв'язку з проведенням робіт по перепідключенню новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Межова 30.11.2022 з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Сихівський район міста згідно з переліком вулиць:

Зелена (парна сторона від №284 до №408, непарна сторона від №327 до №477),

Колодязна – Всі будинки

Межова – Всі будинки

Надійна – Всі будинки

Пасіки Зубрицькі – Всі будинки

Перелітна – Всі будинки

Розвилиста – Всі будинки

Світанкова – Всі будинки

Слобідська – Всі будинки