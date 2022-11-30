Частина укриттів на Хмельниччині не придатна до експлуатації

Понад 90 укриттів на території Хмельницької області виявились непридатними до використання. Частина приміщень – незаконно відчужені з комунальної власності. Загальна місткість приміщень, які мали використовуватись як укриття, – близько 37 тис. людей. Прокуратура подала до суду для повернення сховищ у державну власність.

Про ситуацію із бомбосховищами на Хмельницькій області повідомив головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник під час прес-конференції у середу, 30 листопада. Як повідомляє хмельницьке видання «ХМ-інсайд», частина приміщень, які мали слугувати сховищами, перейшла в приватну власність. Утім, кількість приватизованих укриттів прокурор не уточнив.

Наразі прокуратура Хмельницької області подала до суду позови щодо понад 90 укриттів, які можуть вмістити близько 37 тисяч людей.

«Виявлено різні способи відчуження укриттів. У тому числі реєстрація такої комунальної власності за ОСББ, які надалі не забезпечили їх належне використання, тобто є фактично вибуття з комунальної власності», – зазначив Олексій Олійник.

Також він зазначив, що прокурори виявили проблеми і щодо майна державних підприємств, які виводять такі приміщення з державної власності, оскільки це майно може бути в реалізоване. «Щоби уникнути такого, прокурори заявили позови, в тому числі й зобов’язального характеру, тобто щодо приведення укриттів у відповідність до вимог»,– додав Олексій Олійник.

Крім того, прокурор продемонстрував фотографії стану деяких укриттів, що фігурують у позовах.