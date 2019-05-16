Порошенко ввів у дію рішення РНБО про організацію планування в «оборонці»

Контроль за виконанням рішення буде здійснювати секретар РНБО України

Чинний президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про організацію планування в секторі оборони. Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування у секторі безпеки і оборони України», - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію указом, буде здійснювати секретар РНБО України.

До указу додається рішення РНБО, відповідно до якого належить здійснити такі огляди: оборонний; огляд громадської безпеки і захисту; огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом; огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом; огляд розвідувальних органів України.

Мета цього рішення – практичне виконання завдань щодо реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, запровадження в систему планування єдиних процедур і правил, необхідних для підвищення ефективності сектора безпеки і оборони, для нейтралізації реальних і потенційних загроз національної безпеки України, дотримання цілісності, узгодженості та системності в розробленні документів у сферах національної безпеки, комплекс невідкладних заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності держави з урахуванням наявних державних ресурсів.

Кабінетові міністрів України доручено забезпечити проведення оборонного огляду, огляду громадської безпеки та захисту, огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Уряд має затвердити до 30 червня 2019 року порядок проведення огляду громадської безпеки і захисту та огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Також потрібно затвердити до 30 серпня 2019 роки прогнозні показники видатків державного бюджету на середньострокову перспективу з орієнтовним їхнім розподілом для складових сектора безпеки і оборони.

Державним органам, відповідальним за проведення оглядів, потрібно подати до 30 вересня 2019 року секретарю РНБО і Національному інституту стратегічних досліджень висновки з оцінки безпеки середовища на середньострокову перспективу на глобальному, регіональному і національному рівнях, а також інформацію про досягнення стратегічних цілей за результатами проведення заходів реформування сектору безпеки і оборони та оцінку стану підлеглих структур цього сектора.

Крім того, цим держорганам належить подати в установленому порядку в шестимісячний строк після затвердження нової Стратегії національної безпеки України і за результатами проведення відповідних оглядів на розгляд РНБО проекти стратегій за відповідними сферами національної безпеки. А у тримісячний строк після завершення відповідних оглядів у встановленому порядку в РНБО потрібно подати звіти про результати їхнього проведення.

Згідно з рішенням РНБО, Національному інституту стратегічних досліджень потрібно організувати оброблення до 30 вересня 2019 року методики проведення комплексного огляду сектора безпеки і оборони та науково-методичну допомогу державним органам, відповідальним за проведення таких оглядів.

Нагадаємо, 7 травня Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заходи зі зміцнення обороноздатності держави.