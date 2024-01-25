Посадовець підприємства здавав техніку в оренду без офіційних угод, отримуючи хабарі

Мостиський районний суд Львівської області виніс вирок працівнику стрийського відділення управління «Укгазспецбудмонтаж» компанії «Укргазвидобування» Роману Чайковському, який передавав техніку в користування за хабарі без укладання відповідних угод. Його покарали штрафом у 30,6 тис. грн та позбавили права обіймати керівні посади.

За матеріалами справи, у грудні 2022 року Роман Чайковський, працюючи на посаді виконавця робіт будівельної дільниці Стрийського відділення будівельно-монтажних робіт, поблизу свердловини «Боратичі №4» в селі Радохінці Шегинівської ОТГ вимагав хабар у чоловіка, який звернувся до нього з приводу отримання в оренду спеціальної техніки для виконання земляних робіт на своїй ділянці. Посадовець попросив хабар 40 тис. грн за надання послуг екскаватора-навантажувача, який перебуває на балансі підприємства. При цьому посадовець залучив до справи водія, який мав виконувати роботи.

Зокрема, передача першої частини хабара у розмірі 10 тис. грн відбулася 25 січня минулого року на земельній ділянці у селі Радохінці через водія, який виконував роботи. Частину отриманих грошей водій передав Роману Чайковському в готелі в Судовій Вишні.

Пізніше 11 лютого водій за вказівкою Романа Чайковського отримав ще 10 тис. грн хабара за виконання робіт на земельній ділянці у селі Радохінці.

Такі дії посадовця правоохоронці кваліфікували як одержання неправомірної вигоди службовою особою. В судовому засіданні обвинувачений cвою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що тричі надавав послуги згаданій особі без укладення офіційних договорів, після чого отримував гроші. Також повідомив, що відшкодував фірмі вартість надання послуг роботи бульдозера.

Суддя Юрій Кічак визнав Романа Чайковського винним у хабарництві та призначив йому покарання у вигляді 30600 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на рік. На вирок ще може бути подана апеляція.