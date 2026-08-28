Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі

Правоохоронці викрили заступника начальника – начальника мобілізаційного відділення Івано-Франківського районного ТЦК та СП, який, за даними слідства, вніс до системи «Оберіг» інформацію про 21 фіктивно мобілізованого військовозобов’язаного. Про це повідомили в пресслужбі бюро в п’ятницю, 28 серпня.

За даними слідства, посадовець використовував власний електронний ключ доступу до системи, логін та пароль і без законних підстав змінював дані в облікових картках громадян.

Перший такий випадок стався у червні 2025 року. Підозрюваний вніс до «Оберегу» інформацію про нібито зарахування військовозобов’язаного до військової частини та зняття його з військового обліку. Насправді чоловік на військову службу не призивався.

З листопада 2025 року до січня 2026 року аналогічні зміни посадовець вніс ще щодо 20 військовозобов’язаних. Усі вони фактично не проходили військову службу, хоча в системі зазначалося, що військовозобов’язані зараховані до військових частин.

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Слідчі припускають, що таким чином могли штучно завищувати показники виконання мобілізаційного плану.

Посадовцю повідомили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, зокрема повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 362 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання підполковнику запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини правопорушення, зокрема перевіряють, чи отримував посадовець або інші особи неправомірну вигоду за внесення недостовірних даних до системи, а також встановлюють можливе причетних до схеми.