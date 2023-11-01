У колишній чоловічій гімназії зараз працює школа

На Сумщині поліцейські викрили розкрадання коштів, виділених на реставрацію памʼятки архітектури. Слідство встановило, що посадовець Охтирської міської ради разом зі спільниками-підрядниками привласнили 4,2 млн грн, за які мали перепланували колишню чоловічу гімназію.

Як повідомили 1 листопада у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, у 2021 році міська рада вирішила перепланувати Чоловічу гімназію під новий корпус. Для цього уклала з переможцем тендеру договір про реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення, а генпідрядник – керівник товариства – залучив до робіт іншу будівельну компанію як субпідрядника.

«Попри те, що частина реставраційних робіт фактично не була проведена, а обсяг і вартість виконаного не відповідали реальним показникам, відповідальна за технічний нагляд особа завірила підписом та печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт. Тоді ж на підставі поданих документів керівник одного з управлінь міськради перерахував на рахунки генпідрядника майже 9 млн грн. Відповідно до висновку експертів вказана схема призвела до заволодіння 4,2 млн грн державних коштів», – пояснили у поліції.

Досудове розслідування встановило, що серед обвинувачених – начальник одного з управлінь Охтирської міської ради, який зараз відсторонений від посади, керівник товариства, директор будівельної компанії та особа-підприємець, яка здійснювала технічний нагляд.

Їх судитимуть за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Окрім того, щодо генпідрядника, який провів фінансові операції із незаконно отриманими коштами, додатково відкрили провадження за ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Чоловічу гімназію в Охтирці збудували у 1885 році. У ній навчалися Микола Зеров, Микола Хвильовий, Борис Антоненко-Давидович. Зараз це загальноосвітня школа. Її мали відреставрувати за кошти Державного фонду регіонального розвитку та громади. Тендер на її реставрацію у 2021 році провело управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради. За даними Prozorro, переможцем тендеру стало ТОВ «Класика комфорту» (директор – Ігор Гризлов). З ним підписали договір на 46 млн грн, попри те, що інший учасник тендеру запропонував ціну нижчу на 2,9 млн грн. Однак його виключили через неправильний тип електронного підпису. Субпідрядником реставрації гімназії було ТОВ «Будівельна компанія «Фундамент-Інвест» (директор – Андрій Бомко).