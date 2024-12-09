Лісники продавали задешево та в обхід вимогам Кабміну цінні породи дерев

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо семи керівників агролісгоспів на Сумщині та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс». Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань в понеділок, 9 грудня.

За даними ДБР та СБУ, керівники агролісгоспів продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових, чим порушили спеціальну постанову уряду. Підозрювані напряму укладали контракти з конкретними підприємцями. При цьому продавали в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші. Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн грн, стверджують правоохоронці.

Сімох фігурантів схеми обвинувачують в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Колишній керівник обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс» через те, що не проконтролював дії підлеглих, обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови, а на майно лісників накладено арешт.