Посадовців лісгоспу на Сумщині судитимуть за махінації з деревиною
Через незаконний продаж деревини держава зазнала збитків на 11 млн грн
Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо семи керівників агролісгоспів на Сумщині та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс». Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань в понеділок, 9 грудня.
За даними ДБР та СБУ, керівники агролісгоспів продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових, чим порушили спеціальну постанову уряду. Підозрювані напряму укладали контракти з конкретними підприємцями. При цьому продавали в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші. Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн грн, стверджують правоохоронці.
Сімох фігурантів схеми обвинувачують в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Колишній керівник обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс» через те, що не проконтролював дії підлеглих, обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови, а на майно лісників накладено арешт.