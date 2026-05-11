На час розслідування посадовця відсторонили від виконання обовʼязків

Правоохоронці оголосили підозру посадовцю Державної міграційної служби у Хмельницькій області через приховування у декларації торговельного центру дружини вартістю 13,7 млн грн. Про це у понеділок, 11 травня, повідомила пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2024 рік чиновник не вказав нерухомість, яку його дружина придбала у 2023 році. Йдеться про приміщення площею понад 900 м2, у якому розміщені магазин, кафе, офісні приміщення та квартира. Вартість обʼєкта на момент введення в експлуатацію становила 13,7 млн грн.

Дружина посадовця придбала нерухомість у 2023 році (фото прокуратури)

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного, однак, імовірно, йдеться про Вадима Сідлецького – начальника Хмельницького відділу управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області та депутата Чорноострівської селищної ради.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи подружжя Сідлецьких на 7,3 млн грн та постановив стягнути їх у дохід держави.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили понад 2,9 млн грн у різних валютах. Наразі його відсторонили від посади.