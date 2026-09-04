У ТЦК пообіцяли сприяти правоохоронцям під час проведення розслідування

В Ужгороді на хабарі затримали військовослужбовця місцевого центру комплектування та соцпідтримки. У ТЦК пообіцяли сприяти правоохоронцям для проведення об’єктивного розслідування.

Про затримання посадовця у четвер, 3 вересня, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола

«ДБР спільно з поліцією затримали військовослужбовця Ужгородського РТЦК та СП Дениса Макаринського, 1992 року народження. Його взяли “на гарячому” під час отримання 5 тис. доларів», – написав політик у телеграмі.

За словами Віталія Глаголи, гроші мали допомогти розвʼязати питання з військово-лікарською комісією, щоб чоловіка не мобілізували і він зміг вийти з центру комплектування.

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«При цьому слідство перевіряє не лише цей епізод. У матеріалах провадження йдеться також про можливе перевищення влади чи службових повноважень військовими посадовцями Ужгородського РТЦК та вимагання неправомірної вигоди в інших доставлених туди чоловіків», – додав депутат.

У п’ятницю, 4 вересня, у Державному бюро розслідувань повідомили ZAXID.NET, що готують офіційну інформацію з приводу інциденту. Водночас у Закарпатському ОТЦК та СП підтвердили затримання військовослужбовця Ужгородського РТЦК та СП за підозрою в одержанні хабаря.

«Ми максимально сприяємо роботі правоохоронних органів і надаємо повне сприяння для проведення об’єктивного розслідування. Правову оцінку діям затриманого нададуть правоохоронні органи, а остаточне рішення ухвалить суд», – йдеться в заяві обласного центру комплектування та соцпідтримки.

Нагадаємо, у квітні 2026 року в Ужгородському РТЦК та СП виявили низку порушень прав людини, зокрема, незаконне утримання чоловіків і неналежні умови перебування. Після цього керівник центру комплектування та його підлеглий – начальник групи військового обліку – отримали підозри у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі понад 20 чоловіків.

Через місяць правоохоронці прийшли з обшуками в Ужгородський РТЦК та СП у справі продажу відтермінованих повісток. Тоді підозри у хабарництві оголосили колишньому військовослужбовцю центру комплектування і керівнику громадської організації «Карпатський шлях ЮА» Едуарду Худайберганову.