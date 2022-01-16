Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок схвалити постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Мельника, небажання чи навіть відмова глави МЗС Німеччини і всього нового федерального уряду від постачання зброї «дуже розчаровує та засмучує».

«Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини щодо того, хто справжній товариш», – сказав Мельник.

Він зазначив, в Україні знають, що коаліційна угода між СДПН, «зеленими» та СвДП передбачає обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові райони.

«Але цей політичний документ не є Біблією. І зараз світ стоїть перед найбільшою небезпекою величезної війни посеред Європи, найгіршої з 1945 року. Державності України загрожує президент РФ Володимир Путін. Українці мають право на самооборону», – наголосив Мельник.

Посол зазначив, що у кримінальному законодавстві Німеччини є склад злочину за «ненадання допомоги» та підкреслив, що той самий основний принцип застосовується і у міждержавних відносинах.

«Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністра закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні і поставити необхідне оборонне озброєння», – заявив він.

Нагадаємо, що Україна співпрацює зі своїми союзниками для запровадження комплексного пакету стримування Росії, який включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю.