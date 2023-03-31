Повітряні сили ЗСУ показали роботу ППО по російських дронах
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Українські захисники показали, як цієї ночі відбивали російську атаку іранськими дронами «Shahed». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та Повітряне командування «Схід» і опублікували відео.
На ньому – успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе іранського виробництва.
«Шахеди» знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування «Схід», – йдеться в описі.
Зазначимо, що ввечері 30 березня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Також Росія атакувала територію України за допомогою ракет ЗРК С-300. Дев’ять із десяти ударних дронів – знищено.