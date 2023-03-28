Рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків дрона-камікадзе в Києві, 28 березня 2023

За ніч 28 березня українські захисники знищили 14 іранських дронів-камікадзе Shahed із 15, які запустили росіяни. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

«Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них знищено нашими захисниками», – сказано в повідомленні.

Зокрема, сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі, запущені в напрямку Києва, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, в повітряному просторі біля Києва збили 12 дронів.

Крім того, він додав, що було зафіксовано падіння уламків безпілотника в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м кв.

Також відомо, що один дрон поцілив у приватне підприємство у Дніпрі, внаслідок чого виникла пожежа, яку рятувальники гасили кілька годин. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, загиблих та постраждалих немає. Також він повідомив, що ще два дрони над Дніпропетровською областю збили сили ППО.

За інформацією командування Повітряних сил, окрім дронів Shahed, також було збито один дрон-розвідник.