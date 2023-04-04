Уламки іранського ударного бепілотника

У ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних безпілотників, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів».

Очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук своєю чергою повідомив, що російська армія близько 2:00 ночі вдарила по Одесі та Одеському району безпілотниками.

«Щойно ворог наніс удари по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття», − повідомив він.

За даними Одеської міськради, є влучання по одному з підприємств області, там була пожежа, яку уже загасили. Люди не постраждали.