Відновлення ділянки Ясіня-Вороненко може тривати до трьох діб

У ніч на 23 травня поблизу селища Ясіня Рахівського району стався провал земної породи, внаслідок чого просіла колія. Пасажирам рахівського напрямку організовують автобусний трансфер. Відновлення на дільниці може тривати до трьох діб.

Як повідомили в «Укразалізниці», через обвал землі, відправку поїзда №96 Рахів – Київ зі станції Ясіня затримали на 4 години. Зрештою, пасажирів відвезли резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери доставлятимуть пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова.

Зміни в маршрутах поїздів на 23 травня:

Поїзд №233 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144. Рахів – Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;

Поїзд №55 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;

Поїзд №95 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;

Поїзд №107 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;

Поїзд №5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

Поїзд №25 Одеса – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;

Поїзд №357 Київ – Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;

Поїзд №1 Харків – Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;

Поїзд №143 Суми – Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів – Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове буде обмежений до Делятина.

Вранці 23 травня в «Укрзалізниці» зазначили, що відновлення ділянки Ясіня-Вороненко може тривати до трьох діб.