Позачергові вибори мера Києва можуть відбутися вже у грудні 2019 року

У Верховну Раду внесли законопроект, який передбачає позачергові вибори мера Києва та міської ради 8 грудня 2019 року.

Окрім дати позачергових виборів документ розмежовує посади столичного мера та голови Київської міської державної адміністрації.

«Посада Голови Київської міської державної адміністрації є не сумісною з будь-якою іншою посадою», — йдеться в законопроекті.

Також депутати пропонують ліквідувати районні держадміністрації.

«Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом здійснити ліквідацію районних у місті Києві державних адміністрацій та реорганізацію Київської міської державної адміністрації», — зазначається в документі.

Ініціаторами проекту є 39 народних депутатів, левова частка з яких — 36 — представляють правлячу партію «Слуга народу». З трьох інших парламентарів один позафракційний, а двоє — з «Опозиційної платформи — за життя».Зазначимо, що посади голови КМДА і мера Києва майже завжди були суміщеними. Зазвичай головою КМДА президент за поданням уряду призначав переможця місцевих виборів – новообраного мера. Зміни у призначенні голови КМДА відбулися в час, коли мером Києва став Леонід Черновецький. З 2010 року, після приходу до влади Віктора Януковича, центральна влада розмежувала ці посади для обмеження повноважень мера.