Депутат від «Слуги народу» розповів подробиці про наступний етап децентралізації

Олександр Корнієнко каже, що як тільки децентралізацію завершать, то одразу проведуть місцеві вибори

Голів обласних державних адміністрацій (ОДА) можуть замінити на префектів, а в Києві знову з’являться районні ради, які були ліквідовані восени 2010 року, розповів перший заступник голови парламентської фракції президентської партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю LB.ua.

«Можливо, в новій редакції закону “Про столицю” такої позиції як голова КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо загалом по децентралізації, не буде голів ОДА», – заявив Корнієнко.

За його словами, замість голів ОДА планується ввести посаду префекта.

Також Корнієнко повідомив, що в Києві з’являться районні ради і районні виконкоми, обговорюється питання про те, щоб наділити їх правом залишати собі частину місцевих податків.

Корнієнко розповів, що в «Слузі народу», яка володіє монобільшістю в парламенті, планують закінчити децентралізацію до весни, після чого провести місцеві вибори (наразі чергові місцеві вибори заплановані на жовтень 2020 року, однак влада може провести їх достроково). Також у планах – прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій країни, в якому буде прописано склад кожної громади.

До слова, ідея замінити в Україні голів ОДА на префектів активно обговорювалася ще з 2015 року. Навіть було визначено правила призначення і звільнення префектів, а також планувалося, що перших префектів мали призначити до квітня 2016 року. Однак цей процес пригальмувався.