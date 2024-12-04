На вирок суду можуть подати апеляцію

Хустський районний суд визнав формувальника деталей ТОВ «Рубікон-інтер» Василя Кісака винним у незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків через кордон. За допомогу втекти з країни двом ухилянтам йому призначили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 листопада, 24 лютого 2024 року за попередньою домовленістю Василь Кісак зустрів у Мукачеві двох чоловіків і на таксі відвіз їх до Хуста. Щоб безпечно проїхати блокпост у Велятині, обвинувачений наказав ухилянтам залишити гроші та закордонні паспорти в автівці та пересісти на рейсовий автобус.

На запитання прикордонників чоловіки мали відповідати, що їдуть працювати на будівництво до мешканця села. Після проїзду блокпоста ухилянтів разом з переправником затримали військовослужбовці ДПСУ.

Під час судового засідання Василь Кісак визнав свою вину і сказав, що підвезти чоловіків до кордону його попросив товариш. Обвинувачений просив суд не призначати йому сувору міру покарання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Сідей визнав працівника дрогобицької компанії ТОВ «Рубікон-інтер» Василя Кісака винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 5 років ув’язнення. На вирок суду можуть подати апеляцію.