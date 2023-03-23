Усім трьом підозрюваним вручили підозри за статтею про незаконне переправлення людей через кордон

Двох посадовців університету в Рівному викрили на незаконному переправленні іноземців в Україну. Вони виготовляли запрошення для громадян Туркменістану начебто для навчання в університеті, попри те, що іноземці не планували проходити навчання. Запрошення іноземці використовували для того, щоб приїхати в Україну і тут залишитись. Таким чином кордон перетнули 13 мешканців Туркменістану.

Як встановило слідство, посадовець одного з університетів Рівного залучив до переправлення нелегалів ще одного працівника навчального закладу та студента-іноземця. Вони допомагали громадянам Туркменістану під виглядом студентів отримувати документи для перетину кордону та в подальшому – на легальне перебування в Україні.

«Начальник та провідний фахівець одного з підрозділів навчального закладу за попередньою змовою, упродовж липня-серпня 2021 року, та за пособництва студента-іноземця виготовили запрошення 13 громадянам Туркменістану на навчання в університеті. При цьому вони достовірно знали, що запрошені не мають наміру навчатись у виші, проте сприяли їм у незаконному перетині державного кордону України», – повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.

Крім того, встановлено також, що цей же начальник відділу отримав 2,2 тис. доларів хабара від іноземних студентів за вплив на професорсько-викладацький склад, голову та членів екзаменаційної комісії.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в четвер, 23 березня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі СУ повідомили про підозру організатору – 44-річному рівнянину та двом спільникам – 32-річному уродженцю Туркменістану та 28-річній жительці Здолбунова за частиною 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування підозрювані перебували під нічним домашнім арештом», – йдеться у повідомленні.

Крім того, один із обвинувачених відповідатиме ще й за одержання хабара (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до п'яти років тюрми.

Наразі матеріали справи скерували до суду. Трьом підозрюваним загрожує до семи років ув'язнення. Відомо, що вони своєї провини не визнають, а зі слідством не співпрацювали.