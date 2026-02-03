Підозрювана привласнила близько 130 тис. грн

Мешканку села Домбоки Мукачівського району підозрюють у незаконному використанні конфіденційної інформації та шахрайстві. За оформлення двох десятків кредитів на рідну матір їй загрожує до 12 років в’язниці.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 3 лютого, 30-річна закарпатка допомагала матері оформити соціальну підтримку від держави і таємно оформила на неї онлайн-кредити та позики у кількох фінансових установах.

«Поки 58-річна жінка вірила, що донька допомагає їй, остання упродовж двох місяців методично користувалася веббанкінгом, видаючи себе за матір, та оформлювала швидкі кредити від її імені. Загалом шахрайка заволоділа близько 130 тис. грн, які використала на власні потреби», – розповіли правоохоронці.

Закарпатці оголосили підозру у незаконному збиранні та використанні конфіденційної інформації, а також шахрайстві з використанням електронних технологій (ч. 1 ст. 182 та ч. 4 ст. 190 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.