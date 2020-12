Росія намагалася в ООН легітимізувати терористів «Л/ДНР», однак Україна зірвала цю спробу

Представник Росії в ООН Василь Небензя публічно назвав війну на Донбасі не внутрішнім, а політичним конфліктом між Україною та Росією. Про це у четвер, 3 грудня, повідомила українська делегація у ТКГ за підсумками «заходу», який влаштувала Росія, намагаючись використати Раду Безпеки ООН задля легітимізації терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

«Василь Небензя заявив про "конфлікт на Донбасі": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це – політичний конфлікт між РФ та Україною")», – йдеться у повідомленні.

Українська делегація назвала цю заяву «найбільш цікавою і навіть сенсаційною».

Нагадаємо, що у середу, 2 грудня, міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна зірвала спробу Росії легітимізувати представників терористичних організацій, використавши для цього «формат Арріa» Ради безпеки ООН.

Засідання бойкотували не лише Україна, але й США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім Росії.

До слова, засідання за форматом Арріa це неформальні та конфіденційні зустрічі. Цей формат дозволяє членам Ради безпеки проводити зустрічі в приватному порядку та не вважається офіційним заходом.