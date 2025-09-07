Максим Козицький, Юлія Свириденко та директорка перинатального центру Марія Малачинська

У суботу, 6 вересня, на Львівщині з робочим візитом перебувала голова уряду Юлія Свириденко. Про це ввечері 6 вересня на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Голова ЛОВА не розповів подробиць перебування Юлії Свириденко на Львівщині, лише повідомив, що вона відвідала Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

За словами Максима Козицького, за три роки повномасштабної війни в перинатальному центрі у Львові народилося 17,5 тис. дітей завдяки унікальним можливостям закладу: відділеннюя допоміжних репродуктивних технологій, неонатальній хірургії та скринінгу, відділенню постінтенсивного догляду з Baby-СПА для найменших пацієнтів.

