Гітанас Науседа пояснив чому ЄС затримує постачання зброї для України

Євросоюз затримує постачання обіцяного мільйона боєприпасів для України через обмежені можливості військово-промислового комплексу. Про це у вівторок, 31 жовтня, президент Литви Гітанас Науседа заявив телеканалу LRT.

«Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні», – сказав Гітанас Науседа.

За даними видання Bloomberg, ЄС лише на 30% виконав план щодо поставки артилерійських боєприпасів Україні до березня 2024 року, і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних зараз, може його не виконати.

Втім Науседа зазначив, що є політична воля для ухвалення фінансового пакету на суму 50 млрд євро з боку ЄС на підтримку Києва. Президент Литви висловив сподівання, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом кількох місяців.

«Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу, а це означає, що сума також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд євро, виділених цього року», – зауважив Гітанас Науседа.

За словами Гітанаса Науседи, країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.