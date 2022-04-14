Президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України. Про це він сказав у четвер, 14 квітня, на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді, повідомив сайт Білого дому.

На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.

На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден запитав у відповідь: «Ви готові поїхати?»

На запитання: «А Ви?» президент США відповів: «Так».

Зазначимо, що від початку війни Байден, на відміну від президентів інших країн, не відвідував Україну. Однак у березні він відвідав Польщу, де, зокрема, спілкувався з українськими біженцями й високопосадовцями. На тлі цього візиту росіяни завдали два масовані ракетні удари по Львову. У командуванні українських повітряних сил назвали ці удари «політичним ляпасом Байдену», який перебував «у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова».