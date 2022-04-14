Президент США Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну
Від початку війни Байден уникав візитів до України
Президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України. Про це він сказав у четвер, 14 квітня, на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді, повідомив сайт Білого дому.
На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.
На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден запитав у відповідь: «Ви готові поїхати?»
На запитання: «А Ви?» президент США відповів: «Так».
Зазначимо, що від початку війни Байден, на відміну від президентів інших країн, не відвідував Україну. Однак у березні він відвідав Польщу, де, зокрема, спілкувався з українськими біженцями й високопосадовцями. На тлі цього візиту росіяни завдали два масовані ракетні удари по Львову. У командуванні українських повітряних сил назвали ці удари «політичним ляпасом Байдену», який перебував «у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова».