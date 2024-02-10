Каталін Новак подала у відставку

В суботу, 10 лютого, президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку після скандалу з помилуванням чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні педофілії в дитячому будинку. Про це повідомила сама Каталін Новак у своєму зверненні до угорців.

У зверненні Новак зазначила, що рішення про помилування« зі зрозумілих причин чекало на пояснення».

«Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов'язок», – сказала вона.

Новак додала, що очікує від нового президента, що він не буде робити помилок, а якщо зробить, то візьме на себе відповідальність, навіть пішовши у відставку з посади.

«Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які, можливо, відчули, що я не підтримала їх», – сказала Новак.

Нагадаємо, 27 квітня 2023 року, під час візиту до Угорщини Папи Франциска, Новак ухвалила 22 рішення про помилування. Вже у лютому 2024 року стало відомо, що серед помилуваних був заступник директора дитячого будинку у місті Бічке, який був засуджений за прикриття злочинця, що скоював сексуальне насильство над дітьми.

Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак. Напередодні щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті, вимагаючи відставки Новак.