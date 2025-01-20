Кишинів заявляв, що поставки газу в Придністров'я можливі лише через «Молдовагаз»

Президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Вадим Красносельський повідомив, що регіон готовий отримувати газ від молдовської державної компанії «Молдовагаз» та оплачувати його доставку. Про це ідеться у відеозверненні Красносельського, опублікованого в понеділок, 20 січня.

«Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до будинків людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої оселі, і щоб уся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла та електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров’ю постачала компанія “Молдовагаз”», – заявив Красносельський, додавши, що газопостачальна компанія «Тираспольтрансгаз» уже звернулася до Кишинева з офіційним запитом.

Лідер невизнаного Придністров’я розповів, що раніше Тирасполь намагався домовитися про постачання газу з іншою молдовською компанією, утім влада Кишинева нібито виступила проти.

За інформацією російських ЗМІ, імовірно, ідеться про молдавську Natural Gaz D.C. Росія планувала закуповувати природний газ для невизнаного Придністровʼя на європейському спотовому ринку. Утім Молдова наполягла, що поставки можливі тільки через «Молдовагаз».

Нагадаємо, 2 січня у Придністров'ї внаслідок припинення постачання російського газу територією України припинили роботу всі промислові підприємства, а у помешканнях невизнаного регіону відключили опалення. Вже 3 січня там запровадили віялові відключення електроенергії через зростання навантаження на енергосистему.

Влада Придністров’я заявляла, що використовуватиме для генерації електроенергії вугілля, якого вистачить майже до кінця зими. Однак 4 січня кризовий центр уряду Молдови повідомив, що вугілля у Придністров’ї вистачить лише до кінця січня.

Уже 8 січня президент Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду домовились разом допомогти невизнаному Придністров’ю подолати енергетичну кризу. Зеленський заявив, що Україна готова допомогти регіону, зокрема вугіллям.