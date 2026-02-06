Смертельна аварія сталася 4 лютого у Дубенському районі

Поблизу села Рудня Дубенського району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Honda виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинула пасажирка легковика. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомила пресслужба ДБР.

Аварія сталася 4 лютого близько 16:00 на автодорозі Київ – Чоп. За даними слідства, 38-річний військовослужбовець, перебуваючи поза службою та керуючи власним автомобілем Honda, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF.

Від удару вантажівку перекинуло на узбіччя (фото поліції)

Унаслідок зіткнення 42-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Водія з тяжкими травмами госпіталізували до Радивилівської центральної районної лікарні.

У ДБР зазначають, що водій автомобіля є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України та проходить службу на Сумському напрямку.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.