Також з Бельгії передали позишляховик для ЗСУ

На Тернопільщині передали три автомобілі швидкої допомоги та позашляховик для Збройних сил України. Гуманітарну допомогу в Збараж привіз принц з Бельгії Мішель де Ліньє та його друг, барон Бернард Де Герлашем. В автомобілях також привезли різноманітні медичні засоби для війська та лікарні в Збаражі.

Про передачу гуманітарної допомоги повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський у вівторок, 10 вересня. Чиновник зазначив, що бельгійці вже неодноразово допомагали громаді та військовослужбовцям.

«В Збараж з Бельгії знову приїхали друзі з благодійною допомогою. Принц Мішель де Ліньє – це нащадок власників Збаража та близько 80 навколишніх населених пунктів. На цей раз вони привезли три автомобілі швидкої допомоги, наповнені медичним обладнанням, та джип. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення доставлено уже сотий автомобіль для потреб ЗСУ та фронтових медиків», – повідомив Роман Полікровський.

Усю допомогу, яку привезли з Бельгії, передадуть підрозділам Збройних сил України. Більшу частину відправлять в гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс»