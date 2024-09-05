Євгенія Кузнєцова за донатпродала право на перше читання її нової книги

Українська письменниця Євгенія Кузнєцова за донат 157 тис. грн продала право прочитати свій новий роман, який ще не вийшов друком. Вона передала гроші для благодійного фонду «Гуркіт», що збирає 4 млн грн на закупівлю чотирьох 120-мм мінометів українського виробництва для батальйону «Вовки Да Вінчі». Євгенія Кузнєцова у середу, 4 вересня, повідомила, що право першими прочитати рукопис придбали троє людей.

«Оля, Олексій та Іван скинулись і заплатили 157 тис. грн на міномети й отримають рукопис мого нового роману одразу після фінальної крапки. “Чого вартий цей текст?”, – спитають читачі й критики. Він вже точно вартий 15% ціни міномета», – написала Євгенія Кузнєцова.

Наразі фонд «Гуркіт» зібрав на міномети майже 2,8 млн грн з необхідних 4 млн грн. Зазначимо, що повідомлення про аукціон на рукопис роману письменниця опублікувала 30 серпня. Вона планує завершити роботу над книгою до кінця вересня 2024 року.

Додамо, що 37-річна перекладачка та письменниця Євгенія Кузнєцова з Вінниці є авторкою книг «Спитайте Мієчку» та «Драбина» (вийшли у «Видавництві Старого Лева»), «Готуємо в журбі» (видавництво «Люта справа»), «Мова-меч» (видавництво «Твоя підпільна гіманітарка»). Роман «Драбина» став книгою року BBC 2023 року. Євгенія Кузнєцова захистила дисертацію з літературного аналізу в іспанському університеті Деусто. Крім цього, вона працювала консультанткою з медіа ОБСЄ та ООН.