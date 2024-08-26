Шведський режисер привіз інструменти як благодійну допомогу

Шведський режисер Андерс Банке подарував Чернівцям 17 музичних інструментів. Гітари, скрипки, барабани роздадуть у музичні школи міста. Андерс Банке пов’язаний з українським кінематографом. В 2018 році в Україні він зняв серіал «Чаклунки», який, щоправда, отримав негативні відгуки через російськомовність. Музичні інструменти в Чернівці швед привіз як благодійну допомогу.

В Чернівецькій міській раді 26 серпня повідомили, що шведський режисер Андерс Девід Банке привіз 16 інструментів та 1 електронний музичний підсилювач.

«Ми щиро вдячні за музичні інструменти для нашої громади. Завдяки цій допомозі чернівчани матимуть можливість продовжувати займатися творчістю, дарувати натхнення іншим та розвивати свої таланти. Невдовзі вони будуть розподілені між музичними школами», – повідомили в Чернівецькій міській раді в понеділок, 26 серпня.

Загалом з Швеції передали 7 гітар, 2 скрипки, 2 барабани, 3 блокфлейти, 1 басова труба, 1 саксофон, та 1 електронний музичний підсилювач.

Додамо, що за даними Вікіпедії Андерс Банке народився 2 серпня 1969 року в Істаді, Швеція. Закінчив Всеросійський державний інститут кінематографії в Москві. Режисер короткометражних фільмів «Хакер», «Підготовка», «Доброзичливий світ», «Нічна зміна», а також рекламних роликів для Samsung, Ford, Fantastic Film Festival, кліпів для музичних команд Prominent, Weeping Willows. Дебютна повнометражна картина Андерса «30 днів до світанку» отримала Гран-прі на фестивалі фантастичного кіно Фанташпорту в Португалії і була продана для прокату в понад 40 країн світу.

Три останні роботи шведського режисера пов’язані з Росією і Україною. В Росії він зняв дві стрічки. Це «Гарячі новини» в 2009 році та «Чорнобиль. Зона відчуження» в 2014 році. В Україні він зняв російськомовний телесеріал «Чаклунки» в 2018 році. Однак ця робота отримала негативні відгуки через російськомовність продукту.