Проект уже не вперше номінують на різні архітектурні премії

Проект Львівського муніципального мистецького центру, який розробила українська студія Replus bureau, номінований на премію міжнародного архітектурного конкурсу від платформи Arch Daily. Про це повідомила керівниця центру Ляна Мицько із посиланням на студію.

Проект реконструкції будівлі розробило Replus bureau. За проектом мистецький центр перетворили на багатофункціональний простір із лекційною аудиторією, мультимедійною бібліотекою, місцями для відпочинку, кафе та майстернею. Тут створили також безбар’єрний, інклюзивний простір, аби центр був доступний для всіх мешканців міста.

Раніше проект Львівського муніципального мистецького центру номінували на архітектурну премію Dezeen Awards 2021. Тоді проект увійшов до лонг-листа номінантів на премію.

Arch Daily – це одна з найбільш знаних платформ, яка «збирає найновішу та найважливішу інформацію, щоб допомагати архітекторами творити кращу архітектуру» і є «місцем для дослідження і знайомства з добрими та найсучаснішими прикладами архітектури».

Додамо, що раніше на цю премію номінували проект «Простір синагог», а серед матеріалів платформи вийшла історія про дизайн однієї львівської квартири, що також розробила студія Replus bureau.