Вночі можливі заморозки, а вдень буде переважно тепла погода

Синоптики попередили мешканців західних областей Україні про різку зміну погоди в регіоні. Зокрема, за даними Українського гідрометцентру, цього тижня у більшості областей буде плюсова температура до 10°С тепла, однак із поривами вітру та мокрим снігом. Незначні заморозки можливі лише вночі.

Львівська область

21 лютого у Львові та області очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди пориви вітру, на дорогах – ожеледиця. Вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

22 лютого очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.

23 лютого буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

24 та 25 лютого прогнозують хмарну погоду без опадів. Лише вночі 24 лютого можливий невеликий сніг. Температура 24 лютого вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-7°С тепла; 25 лютого вночі 1-6°С морозу, вдень 5-10°С тепла.

Тернопільська область

21 лютого у Тернополі прогнозують вдень дощ, уночі без істотних опадів. Температура вночі 0-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

22 лютого очікується хмарна погода без істотних опадів уночі, вдень можливий дощ. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

23 лютого буде хмарно, вдень синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця. Температура вночі від -1 до 1°С тепла, вдень 3-5°С тепла.

24 та 25 лютого вночі можливий мокрий сніг, удень без опадів. Температура вдень коливатиметься від 3 до 5 °С.

Івано-Франківська область

21 лютого в Івано-Франківську очікується невеликий дощ, температура вночі 1-3°С, удень – 8-10°С.

22 лютого синоптики прогнозують вночі мокрий сніг, удень – невеликий дощ. Температура коливатиметься від 0 до 2°С уночі та від 6 до 8 вдень. Можливі пориви вітру.

23 лютого вдень очікується сніг та вітер. Температура вночі від -1 до 1°С, вдень від 4 до 6°С.

24 та 25 лютого прогнозують сонячну погоду, лише вночі 24 лютого можливий невеликий сніг. Температура вночі від 0 до 2°С, вдень від 3 до 5°С.

Чернівецька область

21 лютого вдень дощ із вітром. Температура вночі від 1 до 3°С тепла, вдень 8-10°С тепла, в горах 0-5°С тепла.

22 лютого вночі прогнозують мокрий сніг, вдень дощ із вітром. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

23 лютого вночі прогнозують мокрий сніг, що вдень перейде у дощ. Температура вночі від -1 до -3°С, а вдень 5-7°С тепла.

24 та 25 лютого очікується сонячна погода, лише вночі 24 лютого можливий невеликий сніг. Уночі буде 0-2°С тепла, вдень – 3-5°С тепла.

Закарпатська область

21 лютого вночі синоптики прогнозують сніг, який удень перейде у дощ. Можливі пориви вітру 7-12 м/с. Уночі буде 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

22 лютого вночі падатиме сніг, удень можливий невеликий дощ. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 6-8° тепла.

23 лютого вночі без опадів, вдень дощ із мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від -1 до -3°С тепла, вдень 3-5° тепла.

24 та 25 лютого синоптики прогнозують сонячну погоду, лише вночі 24 лютого можливий невеликий сніг. Температура вночі в 0-2°С тепла, а 25 лютого – від -3 до -5°С. Температура вдень 3-5° тепла.

Волинська область

21 лютого на Волині вдень дощитиме. Температура вночі 1-3°С тепла, удень 8-10°С тепла.

22 лютого вночі без опадів, вдень дощ із мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від -1 до 1°С тепла, вдень 4-6°С тепла.

23 лютого вдень дощ із мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від -1 до 1°С тепла, удень 2-4°С тепла.

24 та 25 лютого на Волині буде сонячно, місцями вночі невеликий сніг. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Рівненська область

21 лютого вночі без опадів, удень дощ. Температура вночі 1-3°С тепла, удень 8-10°С тепла.

22 лютого вдень можливий невеликий дощ та пориви вітру. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 5-7° тепла.

23 лютого мокрий сніг та дощ. Нічна температура коливатиметься від -1 до 1°С, денна 3-5° тепла.

24 та 25 лютого буде переважно сонячно. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Хмельницька область

21 лютого вдень прогнозують дощ. Нічна температура коливатиметься від 0 до 2°С тепла, денна 8-10°С тепла.

22 лютого вночі без опадів, вдень невеликий дощ із поривами вітру. Уночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

23 лютого очікується мокрий сніг та дощ із вітром. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

24 та 25 лютого на Хмельниччині прогнозують сонячну погоду, вночі місцями можливий сніг. Уночі температура 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.